Gaziantep'te halk otobüsü, park halindeki kamyona çarptı. 3’ü ağır 5 yaralı

Gaziantep’te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği halk otobüsü, yol kenarında park edilmiş bir kamyona arkadan çarptı.

KAYNAK: DHA
Gaziantep'te halk otobüsü, park halindeki kamyona çarptı. 3’ü ağır 5 yaralı

Kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi. Zülfikar S. yönetimindeki 27 H 0405 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 27 AFT 999 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada otobüsteki yolculardan 5'i yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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