Gaziantep’te işçi kavgası! 1 yaralı

Olay, İslahiye ilçesi Değirmencik Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasına ait şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, E.A.(42) isimli şahıs ile A.G.(43) arasında alacak verecek nedeni ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile A.G. yanında bulundurduğu tabanca ile E.A.'ya 14 el ateş etti. E.A. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 14 mermi ile ağır yaralandı, A.G. ise olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan A.G. isimli şahıs ise Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.