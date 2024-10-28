Gaziantep'te kaçak kazı yapanlara suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Gaziantep'te kaçak kazı yapanlara suçüstü yakalandı

Gaziantep'te define arama amaçlı izinsiz kazı yapan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde define arama amaçlı izinsiz kazı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Titiz planlama, istihbari ve fiziki takip sonucu Oğuzeli ilçesinde define arama amaçlı izinsiz kazı yapıldığı tespit edilen bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu A.Ö., L.K., B.D. ve A.Ö. isimli şüpheli şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayda kullanılan 1 adet dedektör, 2 adet kazma, 2 adet kürek ve 1 adet 200 santimetre uzunluğunda ip ele geçirildi.

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