Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İHA
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te 4 milyon 850 bin lira değerinde gümrük kaçağı telefon, tablet, kol saati, kulaklık ve tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2 adrese İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı birlikteliğiyle kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyon kapsamında M.A. ve İ.K. isimli şüphelilere ait 2 ayrı işyerinde arama yapıldı.

Yapılan adli aramalar sonucunda yaklaşık 4 Milyon 850 bin TL olan değerinde gümrük kaçağı 732 adet kol saati, 53 adet cep telefonu, 6 adet tablet, 6 adet kulaklık, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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