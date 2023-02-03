3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gaziantep'te 1,5 milyon makaron ele geçirildi

Gaziantep'te kamyonette 1,5 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:05
Takip Et

Gaziantep'te kamyonette 1,5 milyon makaron ele geçirildi

Gaziantep'te 1,5 milyon makaron ele geçirildi
+
Aa
-

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan kamyonette koliler içerisinde 1,5 milyon makaron ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. (AA - DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
1
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
2
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
3
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
4
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
5
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
6
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
7
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Enflasyon sepetine TÜİK müdahalesi. Ulaştırma ve haberleşmenin ağırlığı düşürüldü
﻿Enflasyon sepetine TÜİK müdahalesi. Ulaştırma ve haberleşmenin ağırlığı düşürüldü
﻿Enflasyon sepetine TÜİK müdahalesi. Ulaştırma ve haberleşmenin ağırlığı düşürüldü
﻿Konyaspor'da flaş ayrılık
﻿Konyaspor'da flaş ayrılık
﻿Konyaspor'da flaş ayrılık
﻿Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama
﻿Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama
﻿Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama
﻿6 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
﻿6 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
﻿6 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.