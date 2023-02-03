Gaziantep'te 1,5 milyon makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan kamyonette koliler içerisinde 1,5 milyon makaron ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. (AA - DHA)
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