Gaziantep’te kasaplar arasında silahlı kavga

Çıksorut Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aynı bölgede çalışan iki kasap dükkanının sahipleri ve çalışanları arasında, ‘müşteri kapma’ anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, Mehmet Ali A. ile Halil İbrahim E. tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.