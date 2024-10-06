Gaziantep’te kaza: Ağaca çarpıp durdu

Kaynak: İHA
Gaziantep’te kaza: Ağaca çarpıp durdu

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarpan araçta 2 kişinin yaralandığı belirtildi..

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarpan araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Çimento kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerleyen 80 KH 838 plakalı Fiat markalı aracın sürücüsü, bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Hafif ticari araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye, ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından araç içerisinde sıkışan yaralıları itfaiyenin yardımı ile bulundukları yerden çıkararak hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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