Sivasspor deplasmanda kazandı

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, evinde Sivasspor'u konuk etti.

Konuk ekip Sivasspor, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 3 puanı aldı.

Sivasspor'un gollerini 17. dakikada Yatabare ve 48. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

GAZİANTEP FK UMUTLANDI AMA OLMADI

Gaziantep FK, 60. dakikada Mustafa Eskihellaç ile farkı 1'e indirip umutlansa da devamını getiremedi.

SİVASSPOR 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, ligde 3 maç sonra kazandı.

GAZİANTEP FK'NIN KABUSU SÜRÜYOR

Gaziantep FK, bu maçla birlikte galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

Erol Bulut'un öğrencileri bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 18 yaparak 16.sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 19 puanla 12.sırada yer aldı.