Gaziantep'te kira kavgası kanlı bitti. Eniştesini öldürdü

Kaynak: DHA
Gaziantep'te kira kavgası kanlı bitti. Eniştesini öldürdü
Gaziantep’te Süleyman C., kira yüzünden bir süredir tartışmalar yaşadığı eniştesi Sezai Altın'ı öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Selimiye Mahallesi Semt Parkı’nda meydana geldi.

İddialara göre Süleyman C. kendisine ait dükkanda market işleten kayınbiraderi Sezai Altın’la tartıştı.

Altın'ın bulunduğu yerden taşınması konusunda ona baskı yaptı.

Yaşanan tartışmalar üzerine taraflar konuşmak üzere semt parkında buluştu. İkili arasında sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman C, üzerinde bulunan tabancayla kayınbiraderi Sezai Altın’ı tabancayla vurdu.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini ifade etti.

Ağır yaralanan enişte Altın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Sezai Altın’ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı belirtildi.

Ekipler olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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