Gaziantep'te korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Kaynak: DHA
Gaziantep'te korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Gaziantep'te İpekyolu üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı, yaralılardan 1'inin durumu ağır.

Kaza, 15 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 PP 6515 plakalı otomobil ile 34 JD 1685 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, otomobillerde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

AĞIR YARALI

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, sürücülerin ifadeleri ve görgü tanıklarının beyanları alınacak.

gaziantepte-otomobiller-carpisti-4-yar-36744-1-001.jpg

gaziantepte-otomobiller-carpisti-4-yar-36744-2-001.jpg

gaziantepte-otomobiller-carpisti-4-yar-36744-3-001.jpg

gaziantepte-otomobiller-carpisti-4-yar-36744-001.jpg

Son Haberler
Yaz için forma girmeye çalışarak spor yapan kedi sosyal medyayı salladı Video
Yaz için forma girmeye çalışarak spor yapan kedi sosyal medyayı salladı
Görevden alındığı iddia edilmişti. AKP'li Özlem Zengin'den göndermeli paylaşım Gündem
Görevden alındığı iddia edilmişti. AKP'li Özlem Zengin'den göndermeli paylaşım
Yolunu şaşıran yavru yunus kurtarıldı Gündem
Yolunu şaşıran yavru yunus kurtarıldı
Malatya'da dehşet! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü Yerel Haberler
Malatya'da dehşet! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Malatya’da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü Gündem
Malatya’da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Mabel ve Tarkan'an. Sürpriz karar Gündem
Mabel ve Tarkan'an. Sürpriz karar
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Fenerbahçe çıldırdı Trabzonspor sevindi Spor
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Fenerbahçe çıldırdı Trabzonspor sevindi