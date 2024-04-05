Gaziantep'te korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Kazada 4 kişi yaralandı, yaralılardan 1'inin durumu ağır.

Kaza, 15 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 PP 6515 plakalı otomobil ile 34 JD 1685 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, otomobillerde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

AĞIR YARALI

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, sürücülerin ifadeleri ve görgü tanıklarının beyanları alınacak.