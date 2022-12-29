29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Maganda kurşunu isabet eden kız hayatını kaybetti

Maganda kurşunu isabet eden kız hayatını kaybetti

Gaziantep'te annesi ile birlikte çöp atmak için dışarıya çıkan 16 yaşındaki Dilber Öztürkmen'in göğsüne maganda kurşunu isabet etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kız, 14 gün süren yaşam savaşının ardından kaybetti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:19
Takip Et

Gaziantep'te maganda kurşunu gelen kız hayatını kaybetti

Maganda kurşunu isabet eden kız hayatını kaybetti
+
Aa
-

İHA

Geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Güzel vadi Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde annesiyle birlikte çöp atmak için dışarıya çıkan Dilber'in göğsüne yorgun mermi isabet etti.

Genç kızın göğsünde acı olduğunu ve kan geldiğini gören anne Necla Öztürkmen, 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Dilber Öztürkmen, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dilber Öztürkmen, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
2
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
4
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
5
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
6
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
7
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Kumar oynatılan mekana baskın
﻿Kumar oynatılan mekana baskın
﻿Kumar oynatılan mekana baskın
﻿Atatürk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Atatürk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Atatürk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bursa Uludağ Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bursa Uludağ Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bursa Uludağ Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Erciyes Üniversitesi işçi alacak
﻿Erciyes Üniversitesi işçi alacak
﻿Erciyes Üniversitesi işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.