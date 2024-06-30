Gaziantep'te orman yangını

İslahiye'ye bağlı Çerçili Mahallesi, Tepebaşı mevkiinde henüz sebebi bilinmeyen yangında, yaklaşık 5 dönümlük orman arazisi zarar gördü.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 arazöz, 3 itfaiye, 1 su nakil aracı ve ilk müdahale aracı ile 14 kişilik söndürme ekibinin erken müdahalesi ve toplamda yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Söndürme ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. İslahiye Orman İşletme Şefliği ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.