Gaziantep’te otobüs durağında korku dolu anlar! Otomobil otobüs durağına daldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Gaziantep’te bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen 3 kişinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. R.S. yönetimindeki 01 BY 024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına daldı.

Kazada sürücü R.S. ve yanındaki kişi ve durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te, otomobil otobüs durağına daldı: 5 yaralı /Video eklendi

Gaziantep’te, otomobil otobüs durağına daldı: 5 yaralı /Video eklendi

Gaziantep’te, otomobil otobüs durağına daldı: 5 yaralı /Video eklendi

Gaziantep’te, otomobil otobüs durağına daldı: 5 yaralı /Video eklendi

Gaziantep’te, otomobil otobüs durağına daldı: 5 yaralı /Video eklendi

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