Gaziantep’te sahteciliğe geçit yok: 800 litre zeytinyağı ele geçirildi

Kaynak: İHA
Gaziantep’te sahteciliğe geçit yok: 800 litre zeytinyağı ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Gerçekleştirdiği operasyonla, piyasa değeri yaklaşık 810 bin TL olan bin 800 litre sahte zeytinyağına el konuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Şehitkamil ilçesinde A.G. isimli bir şahsın sahte zeytinyağı üreterek piyasaya sürdüğüne dair elde edilen istihbarat doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliye ait aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan incelemelerde satışa hazır halde bulunan sahte zeytinyağları ele geçirildi.

Olayla ilgili A.G. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen ürünlerden numune alarak detaylı inceleme başlattı. Sahte ürünlere ise el konuldu.

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