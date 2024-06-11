Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatarak teknik ve fiziki takip başlattı.

Belirlenen 9 şüpheli, İslahiye ve Nizip ilçelerinde yapılan baskınlarla yakalanırken, eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalar yapıldı.

Aramalarda; 10 ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 7 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 242 tabanca fişeği, 97 av tüfeği fişeği, 85 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 tabanca yedek parçası ve 2 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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