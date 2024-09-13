Gaziantep’te silah kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi yakalandı

Kaynak: DHA
Gaziantep’te silah kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi yakalandı

Gaziantep'de jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda, 12 şüpheli gözaltına alındığı aktarıldı.

Gaziantep'te jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik operasyonu neticesinde 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası Nurdağı, Nizip, Oğuzeli, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde belirlenen 12 adrese operasyon gerçekleştirdi.12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 10 ruhsatsız av tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 49 av tüfeği fişeği ve 17 tabanca fişeği bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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