Gaziantep'te silahlı kavga. 5 yaralı

Gaziantep'in Ünaldı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. Kavgayı gören kişilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Ubeyde A., Mehmet D., Eftal D., Ali K. ve Mehmet S. ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası 1 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.