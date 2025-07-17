Gaziantep’te soygun çetesi çökertildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Gaziantep’te marketten para çaldığı iddia edilen 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Kamera görüntülerinin inceleyen polis, zanlıların izini tespit etti. Şüphelilerin 3 milyon liralık soygun yaptıkları öğrenildi.

Olay, 14 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. Emek Mahallesinde bulunan bir markete plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli, bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL parayı silah zoruyla gasbederek kayıplara karıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonlarla şüpheliler G.Ç,. İ.Ç., M.Ç., E.K., ve Y.K.'yı yakaladı. Olayın şüphelilerinden B.A. ise kaçtığı Bursa'da yakalanarak Gaziantep'e getirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalınan paralar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep’te soygun çetesi çökertildi

Gaziantep’te soygun çetesi çökertildi

Gaziantep’te soygun çetesi çökertildi

Gaziantep’te soygun çetesi çökertildi

Gaziantep’te soygun çetesi çökertildi

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