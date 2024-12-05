Gaziantep’te terör operasyonu: 16 gözaltı

Kaynak: İHA
Gaziantep’te terör operasyonu: 16 gözaltı

Gaziantep’te silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü üyesi ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 14, örgüt üyesi olmak suçundan da 2 şahıs olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden terör örgütüne üye olma suçundan M.Y. isimli şahıs tutuklanırken diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs hakkında ise yasal sürecin devam ettiği öğrenildi.

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