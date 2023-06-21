Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 27 UR 581 plakalı traktör ile 27 AIN 789 plakalı servis minibüsü ara sokaktan çıktığı sırada kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör devrilirken, traktör sürücüsü ve römorkunda oturan Suriyeli Hüseyin Muhammed (60) yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan Hüseyin Muhammed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsünün ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.