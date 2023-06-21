Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 27 UR 581 plakalı traktör ile 27 AIN 789 plakalı servis minibüsü ara sokaktan çıktığı sırada kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör devrilirken, traktör sürücüsü ve römorkunda oturan Suriyeli Hüseyin Muhammed (60) yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan Hüseyin Muhammed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsünün ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4bdee90fb8c1db311026b1d6fc0add66.jpg

492fd17724aa0692ddfabe64cede5522.jpg

bba303d1abcdfeedca09c2b71cabeb98.jpg

c1ba2c49d7728752af8600283c3dde04.jpg

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Cennet, cehennem, havadis!.. Yazarlar
Cennet, cehennem, havadis!..
Yeni Moğol istilası!.. Yazarlar
Yeni Moğol istilası!..
Evin öksüzüdür babalar. -1- Yazarlar
Evin öksüzüdür babalar. -1-
Anayasa mı kaldı derseniz gerçekten haklısınız derim Yazarlar
Anayasa mı kaldı derseniz gerçekten haklısınız derim
Tatar ile Denktaş ismi Bolu’da ebedileşti… Yazarlar
Tatar ile Denktaş ismi Bolu’da ebedileşti…
‘Nas’tan vazgeçiyor... Dinden çıkar mı?! Yazarlar
‘Nas’tan vazgeçiyor... Dinden çıkar mı?!
Şimşek ve faiz çözüm olur mu? Yazarlar
Şimşek ve faiz çözüm olur mu?