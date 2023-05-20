Gaziantep’te UFO alarmı. Bütün uçuşlar iptal edildi

DHA’nın haberine göre, Gaziantep Havalimanı'na inmesi planlanan bazı uçaklar Adana ve Şanlıurfa Havalimanı'na yönlendirildi. Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi.

Gaziantep hava sahasında gece saat 00.30 sıralarında Türk Hava Yolları'nın alt markası Anadolujet'in TK7276 sefer sayılı uçağın pilotları alçalma sırasında yaklaşık 9 bin feet yükseklikteyken radarda tanımlanamayan bir cisim görüldüğünü ve TCAS (çarpışma) uyarısı alındığını rapor etti.

Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi. Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi.

Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi. Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi. Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcunun saatlerdir bekleyişi sürüyor.

TCAS NEDİR

TCAS (Traffic Allert and Collision Avoidance System) ya da diğer bir adıyla ACAS (Airborne Collision Avoidance System) hava araçlarında transponder olarak adlandırılan bir radarı kullanarak pilotları, diğer uçaklar iler çarpışmayı önlemek için “Alçal” veya “Yüksel” gibi komutlar veren sistemdir. TCAS’in Türkçe anlamı Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleyici Sistem’dir.

Bu sistem uçakta bulunan antenler vasıtasıyla çevredeki hava araçlarını tarama ilkesiyle çalışır. Eğer yaklaşan bir hava aracı varsa kokpit ekibine sesli ikaz verir. Bununla birlikte iki hava aracının birbirine olan mesafesini, yönünü ve yaklaşmakta olan hava aracının ne kadar sürede varacağını bildirir. Olası bir çarpışmanın da önüne geçilmesi için hava aracının ne zaman manevra yapması gerektiğini de hesaplar.

NOTAM NEDİR?

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.