Gaziantep'te yaklaşık 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Vali Kemal Çeber, operasyona katılan personeli tebrik etti.

Araçta Skunk ve Toz Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, otoban uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, araçta 170 kilo 925 gram skunk ve 8 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Vali Çeber Tebrik Etti

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti. Çeber, “Operasyona katılan tüm personelimizi tebrik ediyorum.” dedi. Çeber’in paylaşımında, ele geçirilen uyuşturucular ve operasyona katılan narkotik dedektör köpeğinin fotoğrafı da yer aldı.