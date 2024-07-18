Gaziantep'te yeşil altında hasat başlıyor

Gaziantep'te, don ve dolu gibi olumsuz hava koşullarının ürün kaybına yol açmamasıyla, Antep fıstığında bu yıl yüksek bir rekolte bekleniyor.

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Ahmet Şahan, Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminin büyük çoğunluğunun Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştiğini belirtti. Şahan, her yıl olduğu gibi bu yıl da 60 kişilik bir ekip ile fıstık bahçelerinde detaylı incelemeler yaparak rekolte tahminlerini kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.

BÜYÜK KISMI ŞANLIURFA VE GAZİANTEP'TE ÜRETİLİYOR

Antep fıstığının Türkiye'nin tarımsal ve ekonomik açıdan önemli bir ürünü olduğunu vurgulayan Şahan, üretiminin büyük kısmının Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde yapıldığını aktardı. Üretimin son yıllarda hızla arttığını ve dünya genelinde 3. sırada yer aldığımızı belirten Şahan, gelecekte üretimdeki bu artışın devam edeceğini öngördüklerini dile getirdi.

Antep fıstığı ağaçlarının bu yıl çok iyi meyve tuttuğunu ve yüksek bir rekolte beklediklerini söyleyen Şahan, ancak bahçelerde tozlanmanın kısıtlı olması gibi risklerin halen devam ettiğini ve bunların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.