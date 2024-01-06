Gaziantep’te yüz binlerce değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Kaynak: İHA
Gaziantep’te yüz binlerce değerinde kaçak malzeme ele geçirildi
Gaziantep'te jandarma tarafından 4 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi. Piyasa değeri 417 bin lira olan çeşitli kaçak malzemeler ele geçirilirken, operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerinde kaçakçılık yaptığı belirlenen iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip çalışmaları sonucu 4 şahsa ait işyeri ile 1 şüpheli şahsın üzerinde gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri toplam 417 bin TL olan 7 bin 606 paket gümrük kaçağı sigara, 8 bin 400 adet dolu makaron, 45 kilogram kaçak çay ve 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Yapılan operasyonda M.Ş., K.A., İ.Ö., M.H.C. ve A.A. isimli 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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