Gaziantep'te zincirleme kaza! 2 ölü 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te zincirleme kaza! 2 ölü 3 yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli-Karkamış karayolunda gece saatlerinde meydana gelen elim bir trafik kazasında, 65 yaşındaki fıstık üreticisi Mehmet Bulut ve 32 yaşındaki Ahmet Gündüz hayatlarını kaybetti.

Zincirleme kaza! 2 ölü 3 yaralı

Üç kişi ise yaralandı. İlk olarak, Bulut'un kullandığı traktörün, Gündüz'ün otomobiline arkadan çarpmasıyla başlayan kaza, daha sonra Bulut'un yardım için araçtan inmesiyle daha da büyüdü.

Yardım etmek isteyen Bulut'a da başka bir otomobil çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, hayatını kaybedenlerin cenazelerini adli tıp kurumuna kaldırdı.

Yaralılar ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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