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Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Gaziantep'te, minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ölen Kamil Akgül'ün (52) eşi Necla Akgül (49) de yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:17
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Gaziantep'teki zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
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Kaza, dün gece, Bilek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kamil Akgül'ün kullandığı 27 ALM 024 plakalı hafif ticari araç ile 06 BAG 967 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Bu sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 27 PK 004 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, hafif ticari aracın sürücüsü Kamil Akgül'ün öldüğü belirlendi.

Akgül'ün kazada ağır yaralanan eşi Necla Akgül ve 5 yaralı, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Necla Akgül de doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Akgül çiftinin cenazeleri, adli tıp kurumu morgundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarmanın, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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