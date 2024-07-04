Gazinoda çıkan kavgayı ayırmak isteyen müzisyen kurşunların hedefi oldu

Kaynak: İHA
Gazinoda çıkan kavgayı ayırmak isteyen müzisyen kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir gazinoda meydana gelen silahlı kavgada, müzisyen Sedat Eraslan, iki grup arasındaki tartışmayı ayırmak isterken vurularak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinin merkezinde bulunan bir gazinoda gerçekleşti. Sedat Eraslan, gazinoda müzik yaparken çıkan tartışmayı sakinleştirmeye çalışırken, bir kişinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Eraslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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