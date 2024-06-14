Gaziosmanpaşa'da asansör boşluğundan düşerek can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa'da asansör boşluğundan düşerek can verdi

Gaziosmanpaşa'daki bir rezidansta ikamet eden 64 yaşındaki Ersin Öztürk, asansörde mahsur kaldıktan sonra yapılan kurtarma çalışmaları sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'daki bir rezidans bloğunda dün gece yaşanan talihsiz olay, saat 23.15'te gerçekleşti. İddialara göre, 64 yaşındaki Ersin Öztürk, rezidansın eksi birinci katından asansöre bindi. Ancak asansör birinci katta arıza yapınca, teknik ekip müdahale etmek üzere çağrıldı. Müdahale sırasında, asansörden bir kat aşağıya inmeye çalışan Öztürk'ün dengesini kaybettiği ve asansör boşluğundan eksi beşinci kata düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

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Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin, zorlu bir 3 saatlik çalışmanın ardından Öztürk'ün bedenine ulaştığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, asansör tamiratı için olay yerinde bulunan ve Öztürk'ün düşüşüne şahit olan teknik personelin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. Yaşanan acı olay sonrasında, rezidansta ikamet eden diğer sakinler, site yönetiminin ihmalkarlığı sebebiyle bu durumun meydana geldiğini ifade ederek tepkilerini dile getirdiler. Uzun uğraşlar sonucunda Öztürk'ün bedeni enkazdan çıkarılabildi ve cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

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“BU KAZA GELİYORUM DEDİ''

Kazanın ardından tedirgin olduklarını belirten Bayram Kocaman, “Akşam saatlerinde böyle bir hadisenin olduğunu WhatsApp grubumuzda arkadaşlardan duydum. Asansörden bir kişinin düştüğünü ve hayatını kaybettiğini öğrendik. Daha önce de asansörlerin bozulması, durması gibi birçok hadise ile karşılaştık. Bakımlar yapılmıyor, bu şikayetler bize de geliyor. Bu kazanın olduğu G2 Blok ile ilgili grupta bir gün önce yazılan ifade aynen şu, 'Bu asansörlerin bakımı yapılmamış mıydı? Sürekli ses geliyor' diye site sakini bir arkadaşımız yazmıştı.

Bir gün sonra da bu hadise gerçekleşti. Asansör de kusursuz çalışıyor manasına gelen yeşil bandrolden kısmi kusurlu anlamına gelen mavi bandrole çekilmişti. Yani bu kaza 'geliyorum' dedi. Bundan kimin ihmali varsa cezalandırılmasını talep ediyoruz. Site sakinleri çok tedirgin asansörlere binemiyorlar. Bu sorunun çözümü için gereken neyse yapacağız” dedi.

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