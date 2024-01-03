Gaziosmanpaşa’da iki aracın arasında sıkışan adam hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'nın Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848 Sokak'ta, saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, sokak başında iş yeri bulunan Ayhan Bakan (42), Aksaray’da vefat eden teyzesinin cenazesi için park halinde bulunan aracının yanına gitti. Aracını kontrol ettiği sırada sokakta seyir halinde ilerleyen bir minibüs, Bakan’a çarptı. Yaşanan kazada çarpmanın etkisiyle park halindeki kamyonet ile minibüsün arasında sıkışan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

MİİNİBÜS ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonrası, minibüs sürücüsü hiç durmadan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu öğrenen Bakan’ın ailesi olay yerine geldi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bakan’ın cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, kaçan minibüs şoförünü karakola giderek, teslim oldu.