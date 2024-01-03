Abisinin acısına dayanamadı. Aynı gün toprağa verildiler

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Burunköy Mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Balcı tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kuşadası'nda yaşayan 57 yaşındaki Abide Balcı Şengül de ağabeyinden gelen acı haberine dayanamayarak kalp krizi geçirdi.
Yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen Şengül, sağlık görevlilerinin yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak ağabeyinden 2 saat sonra hayata gözlerini yumdu.
Abi kardeşin aynı gün içerisinde yaşamlarını yitirmesi aileleri ve tüm sevenlerini hüzne boğdu. Abi-kardeşin cenazeleri Burunköy Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burunköy Aşağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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