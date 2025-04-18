Gaziosmanpaşa’da iki bina alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa’da iki bina alev alev yandı

Gaziosmanpaşa'da gece saat 00.30 civarında Bağlarbaşı Mahallesi Plevne Kahramanları Sokak'ta bir gecekonduda başlayan yangın, bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı.

Her iki bina alevlere teslim olurken, yangın 2 katlı binanın tamamını ve çatısını sardı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri harekete geçti.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken evde mahsur kalan iki kişiyi yaralanmadan kurtardı.

Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı bina tamamen kül olurken, itfaiye ekipleri tedbir amaçlı arama yaptı.

Can kaybı yaşanmayan olayda, polis yangının çıkış nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

Gaziosmanpaşa’da iki bina alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’da iki bina alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’da iki bina alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’da iki bina alev alev yandı

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Gaziosmanpaşa’da iki bina alev alev yandı
Gaziosmanpaşa’da iki bina alev alev yandı
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