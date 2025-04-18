Gaziosmanpaşa’da iki bina alev alev yandı

Her iki bina alevlere teslim olurken, yangın 2 katlı binanın tamamını ve çatısını sardı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri harekete geçti.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken evde mahsur kalan iki kişiyi yaralanmadan kurtardı.

Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı bina tamamen kül olurken, itfaiye ekipleri tedbir amaçlı arama yaptı.

Can kaybı yaşanmayan olayda, polis yangının çıkış nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.