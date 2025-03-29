Gazipaşa’da feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İHA
Gazipaşa’da feci kaza: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği "patpat" devrildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücü Hasan Kocabaş'ın (61) hayatını kaybetti.

Kaza, Gazipaşa'nın Karatepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hasan Akbaş yönetimindeki "patpat" diye bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hasan Kocabaş yaralandı. ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Hasan Kocabaş'ın (61) hayatını kaybettiği belirlendi. Kocabaş'ın cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralı Hasan A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gazipaşa’da feci kaza: 1 ölü

Gazipaşa’da feci kaza: 1 ölü

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