Gazipaşa’da okul servisi ile motosiklet kazaya karıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Gazipaşa’da okul servisi ile motosiklet kazaya karıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde okul servisi aracıyla bir motosiklet sürücü kazaya karıştı. Kavşakta kırmızı ışıktaki kavşakta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İstiklal Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan Denizkızı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinden gelip kırmızı ışıkta duran ve Alanya yönüne dönmek için bekleyen Ali D. yönetimindeki 07 BVH 847 plakalı okul servisi, sağında duran ve kavşaktan Pazarcı Mahallesi istikametine geçmek isteyen İbrahim Y.'nin kullandığı 07 UG 937 plakalı motosikletle, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettikten sonra çarpıştı.

aw366420-01.jpg

Kazada devrilen motosikletten asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü İbrahim Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, İbrahim Y.'yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw366420-02.jpg

aw366420-04.jpg

Son Haberler
Osmaniye’de bina 7 saniyede yerle bir oldu
Osmaniye’de bina 7 saniyede yerle bir oldu
Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı
Harry Potter yıldızının serveti dudak uçuklattı
ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi karşılamadı
ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi karşılamadı
Frida Kahlo, Henri Matisse ve Andre Derain’in tabloları kamu malı oldu
Frida Kahlo, Henri Matisse ve Andre Derain’in tabloları kamu malı oldu
Gebze’de bir lisede öğrencilerin kavgasında kan aktı
Gebze’de bir lisede öğrencilerin kavgasında kan aktı