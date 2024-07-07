Gazipaşa’da yangın

Korkunç olay, saat 10.00 civarında Pazarcı Mahallesi Selinus Sahilinde meydana geldi. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangın tarım alanı olarak kullanılan boş kuru otla kaplı alanda başladı.

Rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik mücadele sonucunda söndürdüğü yangında yaklaşık 10 dekar kuru otla kaplı alan ve çevresindeki 50 muz ağacı zarar gördü.