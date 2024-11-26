Gazla freni karıştırdı iş yerine daldı

Kaynak: İHA
Gazla freni karıştırdı iş yerine daldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsü geri manevra yaparken, fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Otomobil iş yerine daldı.

Frenle gazın yerini karıştıran sürücü iş yerine daldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bodrum'daki kaza, Çarşı Mahallesi Atatürk Çarşı Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 34 DPK 537 plakalı otomobilin sürücüsü S.E.K., geri manevra yaparken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerinin ön camını patlatarak içeri girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaza anı ise işletmenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kaza sonrası işletme içerisindeki vatandaşın yaşadığı büyük korku ve panik görüntüye yansıdı.

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