Gazlı içeceklere büyük zam geliyor. Artık bardak bardak içemeyeceksiniz

Düzenleme: Baran Yalçın
Gazlı içeceklere büyük zam geliyor. Artık bardak bardak içemeyeceksiniz

A'dan Z'ye tüm ürünlerin zamlandığı ülkemizde vatandaşların alım gücü her geçen gün düşüyor. Şimdi de gazlı içeceklere dev yapılacak. 2.5 litrelik kola ve gazozun fiyatı 22 Ekim tarihinde 60 TL'ye yükselecek. Artık bardak bardak içmek tarihe karışacak.

Zamla yatıp zamla kalkan Türkiye'de hayat pahalılığı vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Alım gücü düşen vatandaşlar adeta yarı aç yarı tok yaşıyor.

Bir çok ürünün özellikle de kırmızı etten üretilen pastırma, kuru et, pirzola gibi ürünlerin tadını unutan vatandaşlara bir kara haberi de Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar verdi.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2.5 litrelik Coca Cola, Fanta ve sprite'ın 60 TL'den 2 litrelik olanların 50 TL'den, 1.5 litrelik ürünlerin de 45 TL'den satılacağını açıkladı. Dündar zamların 22 Ekim Salı günü yürürlüğe gireceğini belirtti.

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Zamma tepki gösteren bir vatandaş "Alkollü içeceklerin yanına bile yaklaşamıyorduk. Şimdi buna gazlı içecekler de eklendi. Önceden bardak bardak içerdik. Şimdi 1 litrenin bile yarısını içeceğiz. Öbür yarısını da ertesi güne bırakacağız ama kesiliyor. Yani gazı kaçıyor" dedi.

Emekli ve asgari ücretlilerin sadaka gibi zam alacağını söyleyen bir vatandaş "Alım gücü düşen vatandaş alamadığı ürünü yine alamayacak. Bir mala talep olmayınca doğal olarak fiyatı düşecek. Hükümet enflasyonu düşürdük diye övünecek" dedi.

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