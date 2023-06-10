Gazprom'dan Türkiye atağı. Dağıtım merkezi kurmak için ilk adımı atıldı

Gazprom'dan Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulması için ilk adım geldi. İlgili parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren belgelerin Türkiye'ye iletildiği açıklandı.

Gazprom'dan Türkiye atağı. Dağıtım merkezi kurmak için ilk adımı atıldı

Gazprom Türkiye'de dağıtım merkezi kurmak için ilk adımı attı. Rus doğal gaz şirketi Gazprom’un Türkiye’ye dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili konsept belgesini ilettiği belirtiliyor.

Gazprom’un yıllık raporunda, “Gazprom, Ekim 2022’den beri Türk ortakları ile Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturulması üstünde çalışmaktadır. Rusya tarafı, gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin kendi konseptini, merkezin parametreleri ile işleyiş prensiplerini Türk tarafına iletmiştir” ifadeleri yer alıyor.

Rus doğalgazını Almanya ve onun üstünden diğer AB ülkelerine taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını çalışmaz hale getiren sabotajın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene, Rus gazının Avrupa ülkelerine dağıtımı için Türkiye’de bir merkez kurulmasını teklif etmişti. Putin daha sonra Rus doğalgazının fiyatlandırmasının da söz konusu merkezde yapılabileceğini kaydetti.

İlgili Haberler
Gazprom'un 2022 kârında büyük düşüş
Gazprom'un 2022 kârında büyük düşüş
Gazprom'dan Avrupa'ya aba altından sopa
Gazprom'dan Avrupa'ya aba altından sopa
Öne Çıkanlar
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Melike Şahin'den nikah sonrası ilk açıklama! Yaş farkı gündem olmuştu Magazin
Melike Şahin'den nikah sonrası ilk açıklama! Yaş farkı gündem olmuştu
Uzmanından ailelere sınav kaygısı uyarıları Sağlık
Uzmanından ailelere sınav kaygısı uyarıları
Beyoğlu'nun arka sokaklarında gasp dehşeti Güncel
Beyoğlu'nun arka sokaklarında gasp dehşeti
Eren Erdem cebinden para verip anket yaptırmış! Kutu kola Erdoğan'ın karşısında kaç oy aldı Güncel
Eren Erdem cebinden para verip anket yaptırmış! Kutu kola Erdoğan'ın karşısında kaç oy aldı
1’inci derece afet bölgesi ilan edilen mahallede endişeli yaşam Güncel
1’inci derece afet bölgesi ilan edilen mahallede endişeli yaşam
Oyuncu Miray Daner yaza merhaba pozuyla mest etti Magazin
Oyuncu Miray Daner yaza merhaba pozuyla mest etti
ABD Kongresine Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı sunuldu Dünya
ABD Kongresine Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı sunuldu