Gazprom'un net karı 660,4 milyar rubleye yükseldi

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin net karının, rublenin yabancı para birimleri karşısında güçlenmesinden etkilendiğine işaret edilirken bu sayede şirketin döviz yükümlülüklerinin yeniden değerlenmesinden kazanç sağlandığı belirtildi.

Şirket gelirlerinin, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla yüzde 1 artarak 2,8 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin net karının yüzde 1 artışla 660,4 milyar rubleye yükseldiği, net borcun ise yüzde 10 azalarak 6 trilyon rubleye gerilediği aktarıldı.

SAVAŞ SONRASI AVRUPA'YA DOĞAL GAZ SEVKİ DÜŞTÜ

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Öte yandan, şirketten bugün yapılan açıklamada, Çin'e Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'ndan ilk 100 milyar metreküp doğal gaz sevkinin yapıldığı bildirmişti.