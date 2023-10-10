Gazze hayalet şehre döndü. Bombardımanın ardından havadan görüntülendi

Gazze ve çevresine yönelim bombardıman şiddetli şekilde devam ederken, şehir havadan görüntülenirken şehir adeta hayalet şehre döndü.

İSRAİL UÇAKLARI HER YERİ BOMBALADI

Abluka altındaki Gazze Şeridi, bir kez daha İsrail uçaklarının hedefi haline geldi. İsrail savaş uçakları, tecrit uyguladığı bölgeye yönelik saldırılarını yeniden yoğunlaştırdı.

Saldırılar sonucu sivil can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hastane ve ambulansların kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi.

GAZZE ENKAZ YIĞININA DÖNDÜ

Halihazırda zorlu şartların hüküm sürdüğü Gazze'ye yönelik İsrail Savunma Kuvvetleri'nin saldırıları havadan görüntülendi.

Gazze'de birçok noktaya bombardımanlar sonucu yoğun dumanların yükseldiği ve geniş çapta enkazın oluştuğu görüldü.

Bu görüntüler, kara saldırısına hazırlandığı belirtilen İsrail ordusunun Gazze sınırına yaptığı yığınağın ardından gerçekleştirildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 140’ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.