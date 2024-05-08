Gazze için 1900 tonluk insani yardım gemisi Mersin’den yola çıktı

Kaynak: DHA
Gazze için 1900 tonluk insani yardım gemisi Mersin’den yola çıktı
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek olmak amacıyla AFAD koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan 1900 tonluk insani yardım malzemelerini taşıyan 'Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi', Mersin'den dualarla yola çıktı.

Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al-Khater, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkanı Okay Memiş ve diğer yetkililer katıldı.

Tören sırasında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını insanlık suçu ve soykırım olarak nitelendirerek, Türk milletinin Filistin'e olan desteğinin devam ettiğini vurguladı. Karaloğlu, Türkiye ve Katar'ın ortaklığıyla hazırlanan gemide 1900 ton yardım malzemesi olduğunu belirtti ve bu yardımın Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğini dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Al-Khater ise, Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi'nin iki ülkenin ortak vizyonunu yansıttığını ifade ederek, Türkiye'nin çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Al-Khater, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ilişkilerin önemine değinerek, bölgenin istikrarı ve güvenliği konusunda iş birliğinin devam ettiğini vurguladı.

Gemiyi dualar eşliğinde uğurlayan törenin ardından, insani yardım malzemeleriyle dolu gemi, Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıktı. Geminin planlanan rotası, yaklaşık iki gün sürecek deniz yolculuğuyla Mısır'ın El-Ariş Limanı'na varmak.

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