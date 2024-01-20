Gazze için insan zinciri

Şanlıurfa’daki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından düzenlenen ‘Gazze’ye destek İsrail’e lanet’ eylemi, Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Saat 14.00’te başlayan eyleme katılan binlerce vatandaş, Kara Meydanı Camisi’nden Abide Kavşağı’na kadar uzanan insan zinciri oluşturdu.

Yolun sağında kadınlar, solunda erkekler yer aldı. Eylemde konuşan Eyüp Yaşar isimli vatandaş, Gazze’de yaşanan vahşet ve soykırıma dikkat çekerek, “Bugün sivil toplum kuruluşları olarak insan zinciri oluşturduk. Gazze’ye bir ses olsun, eylemimiz bir ses getirsin, ateşkese vesile olması niyetiyle bunu yaptık. Katılım gösteren herkesten Allah razı olsun” dedi.

Enes Can isimli vatandaş da “Şanlıurfa halkını tebrik ediyorum. Biz Filistin’in, Gazze’nin yanındayız. Türkiye olarak her zaman Filistin’in yanında olacağız” şeklinde konuştu.