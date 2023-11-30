Gazze Şeridi’nin kuzeyine 233 yardım tırı ulaştı

Filistin Kızılayı, insani aranın başladığı 28 Kasım’dan bu yana Gazze Şeridi’nin kuzeyine 233 yardım tırının ulaştığını açıkladı.

KAYNAK: İHA
Gazze Şeridi’nin kuzeyine 233 yardım tırı ulaştı

Gazze Şeridi’ndeki insani arada son güne girildi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, insani aranın başladığı 28 Kasım’dan bu yana Gazze Şeridi’nin kuzeyine 233 yardım tırının ulaştığını belirtti. Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı’nda Mısır yardım tırlarının boşaltılmasının ve ardından yardımların Filistin tırlarına yeniden yüklemenin zor olduğuna değinen Filistin Kızılayı, personel ve gönüllüleri kuzeydeki taşıma ve boşaltma işlemlerini tamamlamak ve yeni kamyonlar üzerinde çalışmak üzere güneye dönmeleri gerektiğini bunun da sabaha kadar çalışmaları anlamına geldiğini aktardı.

Filistin Kızılayı, uluslararası topluma daha yardım tırlarının girişini kolaylaştırma ve "diğer geçiş noktalarını açma" çağrısında bulundu.

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