Gazze'de 3 çocuk daha soğuktan donarak can verdi! İsrail vahşette sınır tanımıyor

Gazze'deki doktorlar, İsrail'in çadır ve mobil evlerin girişini engellemeye devam etmesi nedeniyle üç çocuğun daha şiddetli soğuktan öldüğünü açıkladı. Soğuk havanın etkili olduğu Gazze'de çok sayıda çocuğun durumunun da "kritik" olduğu belirtildi.

İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından varılan ateşkese rağmen yardımların girişini kısıtlaması nedeniyle barınma ve ısınma sıkıntısı yaşanan Gazze'de etkili olan soğuk havalar bölge halkının acılarını artırıyor.

Gazze'de can kaybı 48 bin 346'ya yükseldi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze'de üç çocuk şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynaklar, soğuk havanın etkili olduğu Gazze'de çok sayıda çocuğun durumunun "kritik" olduğunu söyledi.

Gazze'de soğuktan ölen çocukların sayısı 10'a yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, daha önce yedi çocuk Gazze'de şiddetli soğuk sebebiyle hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok oldu.

İsrail'in uzun süre Gazze'ye insani yardımların girişini de engellemesi nedeniyle bölge halkı yiyecek, temiz su, barınma ve ısınma malzemeleri gibi yardımlara ihtiyaç duyuyor.