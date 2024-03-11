Gazze'de 30 bin kişiyi öldüren İsrail Müslümanların Ramazan ayını kutladı

İsrail aylardır Filistin topraklarına havadan, karadan ve yer yer denizden saldırmaya devam ediyor. HAMAS ile aralarında geçtiği İsrail tarafından belirtilen bu savaşta on binlerce sivil insan, kadın ve çocuk hayatını kaybetti.

Misket bombası kullandığı ve defalarca kez savaş suçu işlendiği ortaya çıkan İsrail’in Uluslararası Adalet Divanında yargılanmasına devam ediliyor. Müslümanların yılda bir ay tuttukları Ramazan orucunda da halen barış yaşanmadı, ateşkes görüşmelerinde halen bir aşama kaydedilemedi.

UTANMADAN TEBRİK MESAJI YAYINLADILAR

Ramazan ayının gelmesi ile dünya liderleri ve uluslararası örgütler müslümanlara tebrik mesajlarını paylaştı. Bu mesajlar arasında en dikkat çeken mesaj ise İsrail’den geldi. İsrail Hükümet resmi hesabı İsrail ve dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını, Gazze’de katllettiği 30 bin insan ile alay eder gibi kutladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, “Dünyanın dört bir yanında kutlama yapan herkese mutlu bayramlar dileriz” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ramazan mesajında, “Ramazan barış, dayanıklılık ve cömertlik değerlerini bünyesinde barındırır. Bu Kutsal Ay barış getirsin ve bizi daha adil ve şefkatli bir dünyaya doğru yönlendirsin” ifadelerini kullandı.