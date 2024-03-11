Gazze'de 30 bin kişiyi öldüren İsrail Müslümanların Ramazan ayını kutladı

Kaynak: AA / DHA
Gazze'de 30 bin kişiyi öldüren İsrail Müslümanların Ramazan ayını kutladı
Aylardır Gazze’de 30 binden fazla insanı sivil, kadın ve çocuk ayırt etmeksizin katleden İsrail, Müslümanların 1 ay boyunca oruç tutacakları Ramazan ayı için utanmadan kutlama mesajı paylaştı.

İsrail aylardır Filistin topraklarına havadan, karadan ve yer yer denizden saldırmaya devam ediyor. HAMAS ile aralarında geçtiği İsrail tarafından belirtilen bu savaşta on binlerce sivil insan, kadın ve çocuk hayatını kaybetti.

Misket bombası kullandığı ve defalarca kez savaş suçu işlendiği ortaya çıkan İsrail’in Uluslararası Adalet Divanında yargılanmasına devam ediliyor. Müslümanların yılda bir ay tuttukları Ramazan orucunda da halen barış yaşanmadı, ateşkes görüşmelerinde halen bir aşama kaydedilemedi.

UTANMADAN TEBRİK MESAJI YAYINLADILAR

Ramazan ayının gelmesi ile dünya liderleri ve uluslararası örgütler müslümanlara tebrik mesajlarını paylaştı. Bu mesajlar arasında en dikkat çeken mesaj ise İsrail’den geldi. İsrail Hükümet resmi hesabı İsrail ve dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını, Gazze’de katllettiği 30 bin insan ile alay eder gibi kutladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, “Dünyanın dört bir yanında kutlama yapan herkese mutlu bayramlar dileriz” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ramazan mesajında, “Ramazan barış, dayanıklılık ve cömertlik değerlerini bünyesinde barındırır. Bu Kutsal Ay barış getirsin ve bizi daha adil ve şefkatli bir dünyaya doğru yönlendirsin” ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2024-03-11-164951.png

Son Haberler
Trabzonspor'dan Fenerbahçe açıklaması. 'Bizi kurtarın çığlığı' Spor
Trabzonspor'dan Fenerbahçe açıklaması. 'Bizi kurtarın çığlığı'
Ramazan paketleri enflasyona yenildi. 6 yılda paketler küçücük vatandaş aç kaldı Gündem
Ramazan paketleri enflasyona yenildi. 6 yılda paketler küçücük vatandaş aç kaldı
Kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü Gündem
Kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Beşiktaş isyan etti: Şaşkınlıkla öğrendik Spor
Beşiktaş isyan etti: Şaşkınlıkla öğrendik
Başakşehir'de skandal: Bozuk olmayan otobüsü bozukmuş gibi göstermek için set kurdular Video
Başakşehir'de skandal: Bozuk olmayan otobüsü bozukmuş gibi göstermek için set kurdular
Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı Yerel Haberler
Samsun'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Galatasaray hesap sordu Spor
Galatasaray hesap sordu