Gazze'de 4 binden fazlası kadın ve çocuk 6 bin kişi kayıp

İsrail güçleri çatışmaların 43. gününde de Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. Sağlık sistemlerinin çöktüğü bölgede binlerce masum sivil ölümle karşı karşıya.

Gazze'deki hükümetin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde enkaz altında ya da cesetleri sokaklarda olup henüz ulaşılamayan 4 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 6 bin kayıp bildirildi.

BİNLERCE BEBEK ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 43. günde de devam ederken, Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Şifa Hastanesi'ndeki prematüre bebeklerin Batı Şeria veya Mısır'a nakledilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ni askeri kışlaya dönüştürdüğünü ve içerdekileri silah zoruyla tahliye ettiğini söyleyen Keyle, hastanede 126 hasta, 34 bebek ve bazı sağlık personelinin kaldığını ifade etti.

“BEBEKLERİN VE ÇOCUKLARIN MISIR’DAKİ HASTANELERE NAKLEDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Keyle, "Uluslararası kurumların, prematüre bebeklerin ve yaralı çocukların Şifa Hastanesi'nden Batı Şeria'daki veya Mısır'daki hastanelere nakledilmesi için müdahil olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

“SU VE YİYECEK YETERSİZLİĞİNDEN 7 BİN SİVİL ÖLEBİLİR”

Gazze'deki hükümetin açıkladığı son bilgilere göre su ve yiyecek yetersizliğinden 7 bin sivil ölebilir. BM tarafından yapılan açıklamada ise Gazze'de 7 Ekim tarihinden 2023 yılı sonuna kadar 15 bin bebek doğması beklendiği ve günde 200 Filistinli kadının en kötü koşullarda doğum yaptığı bildirildi.