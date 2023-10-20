Gazze'de 600 bin insan susuz kaldı

HRW'nin, X sosyal platform hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukasıyla Filistinli çocukları ve diğer sivilleri büyük bir risk altında bıraktığı kaydedildi.

İsrail'in 11 Ekim'de Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığı aktarılan açıklamada, su, yakıt ve elektrik girişine izin vermemenin insanların hayatlarını tehlikeye attığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in hukuksuz Gazze ablukasının çocuklar için ölümcül olduğu kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini belirtmişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.