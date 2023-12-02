Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 kişi kayıp

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaklaşık 6 bin 500 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 kişi kayıp

Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarında kaybolan kişilere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in hedef gözetmeden saldırılarına devam ettiğini vurgulayan Sevabite, İsrail'in bugünkü saldırılarında onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını hatırlattı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda "yaklaşık 6 bin 500 kişinin ya enkaz altında kaldığını ya da akıbetlerinin hala bilinmediğini" ifade eden Sevabite, Gazze'ye yönelik saldırılardan İsrail'i ve ABD yönetimini sorumlu tuttu.

BM: GAZZE HALKI ÖLÜM, YIKIM VE HASTALIK ÇEMBERİNDE YAŞIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze halkının gidebileceği güvenli hiçbir yerin olmadığını belirterek, insanların "ölüm, yıkım ve hastalık çemberinde" yaşadığını bildirdi.

Griffiths, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen "insani aranın" sona ermesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Son haftanın "silahlar susunca" ne olabileceğini gösterdiğini kaydeden Griffiths, "Bugün Han Yunus'taki durum ise susmadığında ne olduğunun şok edici hatırlatması." ifadesini kullandı.

Griffiths, "insani ara" döneminde esirlerin serbest bırakıldığını, ailelerin bir araya geldiğini ve Gazze'ye insani yardımın arttığını belirterek, yardımın ihtiyaçları karşılamakta yine de yetersiz kaldığını bildirdi.

"Bugün saatler içinde çok sayıda insan öldürüldü ve yaralandı. Ailelere yine bölgeleri boşaltma talimatı geldi. Umutlar yıkıldı." açıklamasında bulunan Griffiths, çatışmaların sonlanması gerektiğini vurguladı.

Griffiths, çatışmanın ikinci ayında çocuk, kadın ve erkek olmak üzere tüm Gazze halkının korku içinde yaşadığına işaret ederek, "Ölüm, yıkım ve hastalık çemberinde yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de güvenli hiçbir yerin kalmadığının altını çizen ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Griffiths, insani yardımların artırılması ve insani ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, “insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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