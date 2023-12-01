Gazze’de ateşkes sona erince İsrail saldırılara yeniden başladı: 6 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde insani aranın sona ermesinin ardından saldırılara yeniden başladı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde 6 Filistinli hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Gazze’de ateşkes sona erince İsrail saldırılara yeniden başladı: 6 ölü

İsrail ile Hamas arasındaki varılan anlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya giren insani ara, bu sabah itibarıyla sona erdi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği ve İsrail topraklarına ateş açtığı” iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik hedefleri vuruyor" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA 6 CAN KAYBI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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