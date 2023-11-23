Gazze’de ateşkes yarın başlıyor

Katar, Gazze'de ateşkes uygulamasının yarın 08.00'de başlayacağını açıklarken 13 kişilik grubun yarın saat 17.00'de Gazze'den bırakılacağını duyurdu.

Hamas ve İsrail rehine takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştı. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ateşkes Cuma sabahı yerel saatle sabah 07.00'de başlayacak." denildi.

Ateşkes, yarın Türkiye saatine göre 08.00'de başlayacak. Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de bırakılacak.

İSRAİL'İN HAMAS İLE YAPTIĞI 2011'DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI



Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.