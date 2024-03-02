Gazze’de ateşkese ilişkin müzakereler yarın Mısır'da başlıyor

Üst düzey bir Hamas yetkilisinin Reuters’a verdiği bilgiye göre, Kahire’de üç aşamalı bir ateşkes üzerinde konuşulacak. Bu plana göre altı haftalık çatışmasızlık sürecinde örgüt öncelikle elindeki tüm sivil esirleri serbest bırakacak, ardından elindeki esir askerleri bırakacak ve en son olarak da öldürülen esirlerin cesetleri İsrail’e teslim edilecek.

Ateşkes teklifi; İsrail, ABD, Mısır istihbarat örgütlerinin direktörleri ve Katar Başbakanı’nın katılımıyla Paris’te bir süredir devam eden görüşmelerde şekillendi. Söz konusu planda altı haftalık çatışmasızlık ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması gibi maddeler de bulunuyor. Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin de görüşmelere katılması bekleniyor.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, “Binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı” bir anlaşmaya karşı olduğunu duyurdu. Ateşkes ihtimali İsrail siyasetinin aşırı sağcı kanadının da tepkisini çekiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, böyle bir seçeneğin masada olmadığını savunuyor. Çatışmaların sona ermesi için tarafların çabaları devam ediyor.